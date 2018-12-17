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18.12.2018

Иркутскую ярмарку «Сделано на Байкале» посетили 600 человек

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Дворце спорта «Труд» 15 декабря состоялась новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале». В ней поучаствовали 24 мастера. Мероприятие посетили 600 человек. На ярмарке собрали 70 кг батареек и 100 кг электроники на утилизацию, 150 кг пластиковых пакетов на переработку.

Кроме того, сообщают организаторы – фонд «Возрождение Земли Сибирской» и проект «Байкальская экспедиция» при поддержке компании En+ Group – за день было собрано 74 кг корма для городских приютов и Иркутской зоогалереи, а также около 300 кг одежды для благотворительного магазина «Синица» из Усольского района.

Напомним, на этой ярмарке мастера Иркутской области представляли посетителям свои экотовары, а общественные организации проводили экологические и благотворительные акции. Участники – выпускники Школы экологического предпринимательства из Иркутска, Тулуна, Слюдянки, поселков Большой луг Шелеховского района и Средний Усольского района, а также другие экологически ориентированные производители – предложили посетителям заменить стандартные и порой бесполезные подарки на практичные и экологичные, среди которых – многоразовые сумки для покупок, косметика из байкальских трав, мыло ручной работы, сладости, травяные чаи, украшения из переработанных материалов.

Благотворительный фонд «Оберег» отправит на переработку в Челябинск 70 кг батареек. Их, и еще 100 кг мелкой бытовой техники (провода, зарядки, сломанные телефоны, флэшки, платы от компьютеров и даже один нерабочий обогреватель) принесли с собой посетители ярмарки и сдали в пункт приема для последующей утилизации.

Фонд «Подари Планете Жизнь» собрал за день работы 74 кг продуктов для кошек и собак в городские приюты для животных и иркутскую «Зоогалерею». Также 20 человек внесли пожертвования в фонд на посадку деревьев на Ольхоне.

СПРАВКА:

  • Ярмарка «Сделано на Байкале» впервые прошла в 2015 году в Байкальске, после этого она проходила в Култуке, Слюдянке, Иркутске и Улан-Удэ. В ней участвуют выпускники Школы экологического предпринимательства – партнерского проекта En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской» по поддержке и развитию экологических бизнес-проектов в Байкальском регионе, – и другие экологически ориентированные производители.

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