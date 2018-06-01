Иркутскую зоогалерею пообещали оставить на прежнем месте, пока до нее не дойдет очередь по благоустройству парка

Иркутск, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую зоогалерею пообещали оставить на прежнем месте, пока до нее не дойдет очередь по благоустройству историко-мемориального комплекса Иерусалимская гора.

Как сообщает на странице в соцсети директор галереи Людмила Ивушкина, «собственник территории (область) согласен, что пока мы совсем не мешаем проведению запланированных работ, и разрешил повременить со сносом. Документы пока не готовы, но есть надежда что никто не передумает».

Напомним, благоустройство Иерусалимской горы запланировано провести в несколько этапов. Первый предполагается провести в этом году, коснется он, преимущественно, зон в противоположной от зоогалареи части бывшего ЦПКиО.