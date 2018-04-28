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30.04.2018

Иркутян 1 мая приглашают на день открытых дверей, профсоюзный митинг, теннисный турнир и велогонку

Иркутск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 мая пройдет день открытых дверей в центре «Патриот», митинг ко Дню труда, городской турнир «Открытие теннисного сезона» и велогонка-критериум «Фаворит».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, день открытых дверей иркутского городского центра «Патриот» и торжественное построение личного состава в честь 87-й годовщины основания ИВВАИУ с пройдут с 10.00 до 15.00. Праздничное мероприятие состоится по адресу: ул. Пискунова, 147. Участие в нем примет мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В рамках Дня открытых дверей пройдет торжественный марш с участием ветеранов ИВВВАИУ, роты Почетного караула, Юнармии и других коллективов, показательные выступления спортсменов, барабанщиц ВСИ МВД России, танцоров. На мероприятии будет работать полевая кухня.

Также 1 мая в 12.00 на площади перед дворцом спорта «Труд» начнется митинг «За достойный труд, за справедливую социальную политику!», посвященный Дню труда. Его организатор – союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов». Участие в мероприятии также примет Дмитрий Бердников. В 13:00 начнется шествия колонн митингующих по улице Ленина, затем по улице Сухэ-Батора до мемориала «Вечный огонь», в 13:20 – возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь».

На острове Юность в 10.00 состоится городской турнир «Открытие теннисного сезона». Соревнования проводит управление по физической культуре и спорту администрации Иркутска совместно с федерацией тенниса Иркутской области. Участие в турнире примут около 50 спортсменов.

А в 12.00 возле сквера имени Кирова начнется велогонка-критериум «Фаворит». Участие в ней примут около 400 человек.

С программой велогонки можно ознакомиться на сайте.

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