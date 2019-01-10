Иркутян 11 января приглашают на мастер-класс по изготовлению медвежат

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» приглашает иркутян отметить 11 января День заповедников и нацпарков лекцией, фотовыставкой и мастер-классами.

Как сообщает пресс-служба организации, сотрудники отдела экологического просвещения «Заповедного Прибайкалья» в 15 часов в этот день откроют обновленную фотоэкспозицию в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея.

Фотографии пейзажей и обитателей Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника появятся в наружных витринах музея. Посетителей выставки в этот день ждет рассказ о заповедных территориях, а также мастер-классы по изготовлению медвежат.

В Отделе природы сейчас также проходит фотовыставка, в которой собраны лучшие работы по итогам регионального заочного конкурса фотографий «Берегите лесную красавицу».

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» и министерство лесного комплекса Иркутской области проводят конкурс для привлечения внимания к сохранению хвойных насаждений в предновогодние дни, предупреждения незаконных вырубок, а также воспитания у детей экологической культуры, бережного отношения к лесу и активной жизненной позиции посредством творчества.

С 2018 года фотовыставка «Берегите лесную красавицу» носит имя учёного, писателя и общественного деятеля, заслуженного эколога России Семён Климовича Устинова. Данная выставка будет работать до 28 февраля.

Режим работы отдела природы Иркутского областного краеведческого музея: вторник-воскресенье с 10 до 18 часов. Телефоны: 8(3952) 56-71-07, 8(3952) 34-28-32.