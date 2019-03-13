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13.03.2019

Иркутян 13 марта зовут на тревел-встречу о «кругосветке» автостопом

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского 13 марта состоится тревел-встреча с Лесей Рекуновой, которая расскажет о кругосветном путешествии автостопом. Об этом сообщают организаторы.

Отправиться в кругосветное путешествие не так сложно как кажется, но что делать по возвращении домой? Как сделать путешествия своей работой и получать от этого удовольствие? Как издать свою книгу и есть ли путешествия после рождения детей? Путешествия – новые возможности или побег от проблем?

Об этом и расскажет Леся Рекунова, которая не так давно с мужем отправилась в кругосветное путешествие автостопом. Они вернулись спустя два года и написали об этом книгу. Иркутянка поведает истории про африканские страны, добрых людей на пути, ошибки и победы, а главное о жизни после.

52˚17’ – это тревел-проект, в рамках которого проходят страноведческие лекции, мастер-классы и кинопоказы, посвященные путешествиям. Цель проекта – вдохновить участников на интересные путешествия. С 2009 года организовано более 100 событий, участниками стали известные блоггеры, путешественники, авторы путеводителей, ученые-исследователи.

КООРДИНАТЫ:

  • Встреча начнётся в 19.00
  • Вход на встречу свободный.

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