Иркутян 13 января зовут на «Рождественские колядки»

Иркутск, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В воскресенье, 13 января, выставочный отдел «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея приглашает взрослых и детей на «Рождественские колядки». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Театрализованную интерактивную программу представит фольклорный ансамбль «Лучинушка» Дворца детского и юношеского творчества (руководитель Надежда Седых). Начало в 12.30. Вход на выступление свободный. Адрес: ул. Карла Маркса, 13.

Ансамбль «Лучинушка» является неоднократным лауреатом и победителем областных и городских фестивалей и конкурсов, таких, как: Областной конкурс народной песни «Иркутские напевы», областной фестиваль детского и юношеского творчества «Язык – душа народа», Городской фестиваль детско-юношеского музыкального творчества «Первые нотки в музыке» и многих других.