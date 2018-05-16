ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
17.05.2018

Иркутян 19 мая зовут на фестиваль садоводов и огородников

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль садоводов и огородников пройдет в Иркутске 19 мая  в 14.00 в сквере имени Кирова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в фестивале примут городские клубы садоводов и садоводческие некоммерческие товарищества, которые представят новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков и другое.

Как сообщила начальник  управления реализации общественных инициатив Елена Терпугова, фестиваль проводится с целью поддержки и объединения садоводов и огородников.

В программе мероприятия мастер-классы и консультации по выращиванию цветочных и плодовых культур. Также проведение ярмарки, на которой все желающие смогут приобрести посевные материалы, почвенные субстраты, защитные препараты, саженцы декоративных кустарников и деревьев, тематическую литературу.

Фестиваль садоводов и огородников города Иркутска пройдет совместно с проектами «Городская площадь талантов» и фестиваль творчества «Иркутский Арбат».  Напомним, первый фестиваль садоводов состоялся в 2017 году: тогда в нем приняло участие 11 клубов садоводов и магазинов цветов.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске