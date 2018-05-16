Иркутян 19 мая зовут на фестиваль садоводов и огородников

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль садоводов и огородников пройдет в Иркутске 19 мая в 14.00 в сквере имени Кирова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в фестивале примут городские клубы садоводов и садоводческие некоммерческие товарищества, которые представят новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков и другое.

Как сообщила начальник управления реализации общественных инициатив Елена Терпугова, фестиваль проводится с целью поддержки и объединения садоводов и огородников.

В программе мероприятия мастер-классы и консультации по выращиванию цветочных и плодовых культур. Также проведение ярмарки, на которой все желающие смогут приобрести посевные материалы, почвенные субстраты, защитные препараты, саженцы декоративных кустарников и деревьев, тематическую литературу.

Фестиваль садоводов и огородников города Иркутска пройдет совместно с проектами «Городская площадь талантов» и фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Напомним, первый фестиваль садоводов состоялся в 2017 году: тогда в нем приняло участие 11 клубов садоводов и магазинов цветов.