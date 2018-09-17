Иркутян 20 сентября зовут станцевать ёхор у Ангары

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Любителей традиционного бурятского танца 20 сентября приглашают на остров Юность – поучаствовать в мероприятии «Ёхор на Ангаре».

Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, в программе – мастер-класс от ведущих: традиционные движения бурятского хоровода в современном национальном ритме. Приглашаются все желающие.

– Давайте возьмёмся за руки и станцуем замечательный древний танец солнца, который дарит атмосферу духовного единения и заряжает особой энергетикой, – говорят организаторы.

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