|Общество
|18.09.2018
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Иркутян 20 сентября зовут станцевать ёхор у Ангары
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Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Любителей традиционного бурятского танца 20 сентября приглашают на остров Юность – поучаствовать в мероприятии «Ёхор на Ангаре».
Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, в программе – мастер-класс от ведущих: традиционные движения бурятского хоровода в современном национальном ритме. Приглашаются все желающие.
– Давайте возьмёмся за руки и станцуем замечательный древний танец солнца, который дарит атмосферу духовного единения и заряжает особой энергетикой, – говорят организаторы.
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