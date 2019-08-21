Иркутян 22 августа снова проверят на ВИЧ в мобильном пункте тестирования

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у отеля «Кортъярд-Мариотт» 22 августа развернут мобильный пункт тестирования Центра СПИД. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Помимо акции по тестированию откроется выставка с дополненной реальностью по тематике заболевания вирусом, а также начнёт работу седьмой Байкальский форум противодействия ВИЧ. В этом году он будет посвящён 30-летию региональной специализированной медицины. На нём рассмотрят детально существующую эпидемическую обстановку с заболеваемостью и поражённостью, расскажут о региональной о последних научных открытиях и рекомендациях в сфере лечения вируса иммунодефицита человека. – Несмотря на сложную обстановку распространением вируса иммунодефицита в регионе, он показывает высокие результаты по росту охвата тестированием, по охвату терапией нуждающихся больных и по снижению заболеваемости, – объясняет главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Негативные прогнозы в отношении ВИЧ/СПИДа в Иркутской области, которые были даны 10 лет назад, не сбываются. Мы, по сути, идём тем же путём, который прошли многие страны, уже победившие распространение этой болезни. Главное – продолжать наращивать существующую работу. Этот феномен, кстати, заинтересовал и многих международных экспертов, которые прибудут на форум. Сейчас в Иркутской области постоянно проживает порядка 29,5 тысяч человек с ВИЧ в организме. Вместе с тем по итогам 2018 года отмечено снижение заболеваемости на 12,7%. По уточнённым данным результатам посмертных экспертиз, пришедших в мае 2019 года, выяснилось, что смертность от СПИДа в прошлом году уменьшилась на 33,1%. Свой ВИЧ-статус проверили 31,4% всего населения региона. Более 65% всей диспансерной группы ВИЧ-положительных пациентов полностью обеспечены препаратами. При этом лекарства получают все, кому они необходимы по существующим в РФ стандартам и рекомендациям. КООРДИНАТЫ: Мобильный пункт тестирования Центра СПИД будет работать с 10.00 до 18.00. Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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