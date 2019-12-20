Иркутян 22 декабря зовут на благотворительную рождественскую ярмарку в Галерее «Rеvолюция»

Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря в Галерее «Rеvолюция» пройдет благотворительная рождественская ярмарка. Мероприятие начнется в 16:00, сообщают организаторы.

Идея ярмарки проста – подари вещам вторую жизнь. Любой желающий может принести и оставить ненужные ему одежду, книги, украшения и другие предметы быта. Все собранные вещи будут представлены на распродаже за символическую цену и обязательно найдут своего нового хозяина. Вырученные от продажи деньги пойдут на благотворительность.

Помимо этого, посетителей ждет много различных активностей от организаторов ярмарки: концертная и интерактивная программа, обучающие и новогодние мастер-классы, продажа hand-made изделий от иркутских мастеров, а также кофе и десерты по символической цене. Также во время ярмарки будет работать пункт сбора перерабатываемого мусора: бумаги, картона, батареек и пакетов.

Все вырученные средства от мероприятия будут направлены на благотворительность в Ивано-Матренинскую больницу детям-отказникам, а также в приют «Ной» для помощи животным.