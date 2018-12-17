Иркутян 23 декабря зовут на очередную выставку котят в краеведческий музей

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея 23 декабря совместно с клубом любителей кошек «СейМур» проведет выставку котят редких и традиционных пород.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке представят котят экзотической, курильской, британской, шотландской, бенгальской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов и корниш-рексов.

КООРДИНАТЫ:

Выставка будет работать по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 11 с 12.00 до 17.00. Стоимость билета от 50 до 150 рублей.