|Общество
|18.12.2018
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Иркутян 23 декабря зовут на очередную выставку котят в краеведческий музей
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Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея 23 декабря совместно с клубом любителей кошек «СейМур» проведет выставку котят редких и традиционных пород.
Как сообщает пресс-служба музея, на выставке представят котят экзотической, курильской, британской, шотландской, бенгальской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов и корниш-рексов.
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