Иркутян 27 августа зовут в галерею Rеvолюция на встречу с тревел-блогерами

Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Rеvолюция 27 августа пройдет встреча с тревел-блогерами Эрикой Кавайи и Максом Безуглым. Они расскажут о своих впечатлениях об Иркутске и о своих блогах – как они развивают аккаунты, работают с подписчиками и организуют фототуры. Как сообщают организаторы, Эрика Кавайи и Макс Безуглый – популярные в Инстаграме блогеры, на них подписаны 35-50 тысяч человек. Они пишут о путешествиях по миру и организуют туры в Исландию. Блогеры приезжают в Иркутск в пресс-тур по приглашению Информационно-туристской службы Иркутска. КООРДИНАТЫ: Встречу 27 августа организует иркутское инстаграм-сообщество и галерея Rеvолюция. Начало в 19:00. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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