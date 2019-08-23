|Общество
|24.08.2019
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Иркутян 27 августа зовут в галерею Rеvолюция на встречу с тревел-блогерами
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Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Rеvолюция 27 августа пройдет встреча с тревел-блогерами Эрикой Кавайи и Максом Безуглым. Они расскажут о своих впечатлениях об Иркутске и о своих блогах – как они развивают аккаунты, работают с подписчиками и организуют фототуры.
Как сообщают организаторы, Эрика Кавайи и Макс Безуглый – популярные в Инстаграме блогеры, на них подписаны 35-50 тысяч человек. Они пишут о путешествиях по миру и организуют туры в Исландию. Блогеры приезжают в Иркутск в пресс-тур по приглашению Информационно-туристской службы Иркутска.
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