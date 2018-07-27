|Общество
|28.04.2018
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Иркутян 29 апреля приглашают на День танца
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Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля пройдет День танца. В рамках мероприятия городские танцевальные коллективы проведут мастер-классы для всех желающих попробовать свои силы в разных танцевальных направлениях.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, подробная информация по мастер-классам, расписание, список коллективов-участников и танцевальных направлений размещена в
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