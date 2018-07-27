Иркутян 29 апреля приглашают на День танца

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля пройдет День танца. В рамках мероприятия городские танцевальные коллективы проведут мастер-классы для всех желающих попробовать свои силы в разных танцевальных направлениях.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, подробная информация по мастер-классам, расписание, список коллективов-участников и танцевальных направлений размещена в группе в социальной сети «Вконтакте» и по хэштэгу #танец_объединяет.