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28.04.2018

Иркутян 29 апреля приглашают на День танца

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля пройдет День танца. В рамках мероприятия городские танцевальные коллективы проведут мастер-классы для всех желающих попробовать свои силы в разных танцевальных направлениях.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, подробная  информация по мастер-классам, расписание,  список коллективов-участников и танцевальных направлений размещена в группе в социальной сети «Вконтакте» и по хэштэгу #танец_объединяет.

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