|Общество
|23.04.2018
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Иркутян 29 апреля приглашают на День верблюда
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Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителей областного центра и гостей города 29 апреля приглашают в Иркутский зоосад на День верблюда.
Как сообщает пресс-служба учреждения, праздник посвящен самому большому их питомцу. Гостям обещают веселые игры с аниматорами, викторину и творческие мастер-классы, аквагрим. Также запланированы поздравления в адрес виновницы торжества – верблюдицы. Для нее будет приготовлен большой праздничный торт. Кроме того, верблюдице подарят имя, которое выберут гости зоосада.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
День верблюда пройдет по адресу: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (ботанический сад ИГУ). Телефон для справок: 8 (3952) 66-46-39.
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