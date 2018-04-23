Иркутян 29 апреля приглашают на День верблюда

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителей областного центра и гостей города 29 апреля приглашают в Иркутский зоосад на День верблюда.

Как сообщает пресс-служба учреждения, праздник посвящен самому большому их питомцу. Гостям обещают веселые игры с аниматорами, викторину и творческие мастер-классы, аквагрим. Также запланированы поздравления в адрес виновницы торжества – верблюдицы. Для нее будет приготовлен большой праздничный торт. Кроме того, верблюдице подарят имя, которое выберут гости зоосада.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

15:00 – 16:00 – Игры с аниматорами (сцена Иркутского зоосада);

15:00 – 16:30 – Аквагрим;

16:00 – Викторина «Корабль Пустыни» (сцена Иркутского зоосада);

16:20 – Праздничный торт для нашего верблюда. Интерактивная лекция (сбор около вольера верблюда);

15:00 – 16:00 – Творческий мастер-класс «Верблюд из фетра» (беседка Иркутского зоосада);

16:00 – 17:00 – Творческий мастер-класс «Картины из песка» (беседка Иркутского зоосада);

17:10 – 18:10 – Творческий мастер-класс по акварели (беседка Иркутского зоосада).

День верблюда пройдет по адресу: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (ботанический сад ИГУ). Телефон для справок: 8 (3952) 66-46-39.