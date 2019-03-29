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30.03.2019

Иркутян 30 марта зовут отметить «Час Земли» велофлэшмобом

Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск 30 марта присоединится к всероссийскому флэшмобу «Велосветлячки» – это велосипедный заезд, проводящийся в поддержку крупнейшей международной экологической акции «Час Земли».

Как сообщают организаторы, Иркутск поддерживает «Час Земли» пропагандой использования велосипеда как экологического вида транспорта уже в седьмой раз. Сама же акция проводится 12-й год.

– Ввиду позднего времени проведения мероприятия и при движении колонн велосипедистов по дорогам общего пользования ГИБДД в обязательном порядке требует наличия на велосипеде светового оборудования. Участники без переднего белого и заднего красного фонаря к заезду допущены не будут, – говорят организаторы флэшмоба в Иркутске.

Маршрут согласован с администрацией Иркутска.

КООРДИНАТЫ:

  • Сбор участников в 19:50 на сквере имени Кирова в Иркутске. Старт в 20:30, планируемое время финиша – 21:20.

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