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04.04.2019

Иркутян 5 апреля зовут на бесплатные консультации врачей

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 апреля в сквере имени Кирова пройдёт Всемирный день здоровья. Мероприятие организовано при поддержке администрации Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

С 12.00 до 16.00 в сквере имени Кирова будут работать передвижные медицинские комплексы. Иркутяне могут получить бесплатные консультации эндокринолога, терапевта, психолога, педиатра, а также пройти необходимые исследования. Кроме того, в рамках Всемирного дня здоровья состоятся мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи и скандинавской ходьбе.

В мероприятии примут участие государственные и частные медицинские учреждения, консультативный центр «Дом семьи», Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр профилактики наркомании, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы».

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