Иркутян 8 июня зовут на научный фестиваль «Формула Доверия»

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Конный 8 июня пройдет научный фестиваль «Формула Доверия». Гостей ждут 11 испытаний из области биологии, психологии, космонавтики и ряда других наук.

Как сообщают организаторы, первый этап начнется в 11.30, второй – в 14.00. Приветствовать участников будут известные артисты и музыканты.

Организатором фестиваля выступает «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», создавший единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.

В финале мероприятия всех участников фестиваля будет ждать сюрприз – каждый сможет оставить свой рисунок на общем панно, на котором в итоге появится «формула доверия».

Предварительная регистрация не требуется.