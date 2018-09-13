ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
14.09.2018

Иркутян этой осенью зовут на тематические экскурсии в Ботсад

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ приглашает на осеннюю серию тематических экскурсий. Они будут проходить по субботам, сообщают организаторы.

Так, 15 сентября состоится экскурсия «Царство грибов». Ее проводит биолог, сотрудник Байкальского заповедника Владимир Хидекель. Он расскажет о значении грибов в жизни человека и пределах адаптации царства грибов, а также о том, чем грибы отличаются от мхов и лишайников.

Экскурсия «Сезон любования кленами» пройдет 22 сентября. Участники экскурсии смогут узнать о традиционном японском празднике момидзи, посвященном этим деревьям, увидеть разные виды кленов, растущие в Ботаническом саду ИГУ, а также собрать осенний красочный букет из разноцветных листьев. Экскурсию проводит сотрудник Ботанического сада ИГУ Яна Маркова.

29 сентября – экскурсия «Прогулка в грушевом саду». Во время этой экскурсии у посетителей будет уникальная возможность пообщаться с куратором плодового сада, узнать о районированных сортах груш и особенностях их выращивания и, наконец, продегустировать образцы, выращенные в Ботаническом саду. Экскурсию проводит биолог, куратор коллекции плодово-ягодных растений Ботанического сада ИГУ Олег Летов.

Еще одна экскурсия – «Триумф семян» – пройдет 6 октября. Посетителей ждет интересный рассказ об удивительной жизни самых разных семян, их путешествиях по воде и воздуху, о том, как семена умеют пережидать неблагоприятные периоды и приспосабливаться к самым разным условиям. Экскурсию проводит сотрудник Ботанического сада ИГУ Елена Свиридова.

КООРДИНАТЫ:

  • Стоимость билетов – 150 рублей для взрослых, 100 рублей – для льготников (пенсионеры, студенты, дети). Сбор у солнечных часов на центральной площадке Ботсада в 15:00. Справки по телефонам: 8 (3952) 41-34-76, 97-91-41.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске