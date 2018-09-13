Иркутян этой осенью зовут на тематические экскурсии в Ботсад

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ приглашает на осеннюю серию тематических экскурсий. Они будут проходить по субботам, сообщают организаторы.

Так, 15 сентября состоится экскурсия «Царство грибов». Ее проводит биолог, сотрудник Байкальского заповедника Владимир Хидекель. Он расскажет о значении грибов в жизни человека и пределах адаптации царства грибов, а также о том, чем грибы отличаются от мхов и лишайников.

Экскурсия «Сезон любования кленами» пройдет 22 сентября. Участники экскурсии смогут узнать о традиционном японском празднике момидзи, посвященном этим деревьям, увидеть разные виды кленов, растущие в Ботаническом саду ИГУ, а также собрать осенний красочный букет из разноцветных листьев. Экскурсию проводит сотрудник Ботанического сада ИГУ Яна Маркова.

29 сентября – экскурсия «Прогулка в грушевом саду». Во время этой экскурсии у посетителей будет уникальная возможность пообщаться с куратором плодового сада, узнать о районированных сортах груш и особенностях их выращивания и, наконец, продегустировать образцы, выращенные в Ботаническом саду. Экскурсию проводит биолог, куратор коллекции плодово-ягодных растений Ботанического сада ИГУ Олег Летов.

Еще одна экскурсия – «Триумф семян» – пройдет 6 октября. Посетителей ждет интересный рассказ об удивительной жизни самых разных семян, их путешествиях по воде и воздуху, о том, как семена умеют пережидать неблагоприятные периоды и приспосабливаться к самым разным условиям. Экскурсию проводит сотрудник Ботанического сада ИГУ Елена Свиридова.

КООРДИНАТЫ:

Стоимость билетов – 150 рублей для взрослых, 100 рублей – для льготников (пенсионеры, студенты, дети). Сбор у солнечных часов на центральной площадке Ботсада в 15:00. Справки по телефонам: 8 (3952) 41-34-76, 97-91-41.