Иркутян первые лица региона и областного центра поздравляют с Днем города

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году Иркутск отмечает День города 1 июня. С праздником иркутян поздравляют первые лица региона и областного центра. Уважаемые жители Иркутска! От всей души поздравляю вас с Днем города! Для каждого из вас это особенный, замечательный праздник, потому что вы любите свой город и по праву им гордитесь! С каждым годом Иркутск становится современней и уютней благодаря вашим усилиям и стараниям. Ваши инициативы, профессионализм, умение работать с полной отдачей сил и энтузиазм – залог счастливого будущего города. Это праздник для всех, кто строил и развивал Иркутск, и для тех, кто возьмет на себя заботу о его дальнейшей судьбе. Поэтому самые теплые поздравления и слова благодарности сегодня – старшему поколению иркутян, которые отдали все свои силы, энергию и душевное тепло на благо родного города. Уверен, что современная молодежь сделает все, чтобы Иркутск с каждым годом становился краше, комфортнее и уютнее – настоящим городом для жизни, для людей. От души желаю Иркутску процветания, дальнейшего благоустройства, любви и заботы жителей. Всем иркутянам – благополучия, воплощения в жизнь намеченных планов, здоровья и дальнейших успехов! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Уважаемые иркутяне! Примите самые искренние поздравления с днем рождения города и 358-летием со дня основания Иркутска! Столица Иркутской области занимает особое место в истории нашей страны, в освоении Восточной Сибири, Дальнего Востока, в налаживании сотрудничества России со странами Азии. Сегодня Иркутск гармонично соединяет в себе уникальное историческое наследие, огромный научный, культурный, экономический потенциал. Иркутяне всех поколений с особыми чувствами отзываются о родном городе. Ваше неравнодушие к его судьбе, активное участие в жизни областного центра вызывают искреннее уважение. Это видят и гости Иркутска, и те, кто приезжает сюда жить и работать. Вы неустанно работаете, делаете все, чтобы город рос, развивался, становился лучше с каждым днем. Уверен, празднование Дня города объединит все поколения иркутян – людей старшего возраста, которые помнят Иркутск 1940-х и 50-х годов; всех, кто окончил здесь вуз, остался работать, создал семью; молодежь и детей. От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и от себя лично желаю вам, уважаемые иркутяне, отличного настроения, успехов, благополучия, а вашему родному городу – развития и процветания! Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол Дорогие земляки! Нашему родному, любимому Иркутску в этом году исполняется 358 лет. Город по праву гордится своим историческим и культурным наследием, неповторимыми традициями, уникальными людьми. Сегодня столица Приангарья является крупным современным центром Восточной Сибири: промышленным, деловым, научным, образовательным и культурным. И это заслуга многих поколений иркутян! Тех, кто вкладывал свои силы в процветание родного города – вне зависимости от вероисповедания, национальности, социального положения. Благодаря неравнодушию его жителей, энергии, желанию менять жизнь к лучшему Иркутск развивается и растет. Планомерную и последовательную работу по преобразованию города мы ведем уже пятый год. Начиная с 2015 года благоустроено 69 общественных пространств общей площадью более трех миллионов квадратных метров; отремонтировано более семисот дворов. Впервые выполнен беспрецедентный по объему ремонт дорог – почти 2,5 миллиона квадратных метров! Построили и ввели в эксплуатацию 4 новых здания школы, 21 детский сад. Возвели и отремонтировали 5 крупных спортивных и оздоровительных комплексов. Хочу поблагодарить иркутян за помощь, за поддержку наших дел и начинаний. Совместно с общественными организациями, территориальными органами самоуправления, неравнодушными предпринимателями, активными жителями Иркутска решаем именно те задачи, которые на самом деле важны для города. Иркутск достойно отвечает современным вызовам! Мы создаем такие условия, чтобы наши дети и внуки жили в нем счастливо. Чтобы именно здесь они оставались учиться, трудиться, заводили свои семьи и смогли осуществить свои мечты. Нам дорог наш Иркутск! Все вместе мы строим город, в котором хочется жить! Дорогие земляки! Желаю вам дальнейших успехов и новых свершений! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Дорогие земляки! Нашему городу исполняется 358 лет. Это огромный срок для человека, но для областного центра – расцвет сил и молодости. Его жители – самые разные люди, от национальности до вероисповедания, с разными убеждениями, интересами и целями. Но гостеприимный, красивый, уютный Иркутск объединяет всех нас. Ведь иркутянином можно стать не по праву рождения, а по праву духовного родства. Эта связь гораздо крепче, чем можно представить. Где бы мы ни были, Иркутск всегда остается магнитом. Наверное, именно поэтому столько иркутян активно участвует в развитии города. За последние годы ваше стремление повлиять на будущее Иркутска стало сильным как никогда. Мы видим, как много людей радеет за состояние городского хозяйства, сколько предлагается идей и проектов по благоустройству дворов и, самое главное, как дружно вы принимаетесь за работу совместно с Думой Иркутска. Благодаря вам облик Иркутска меняется в лучшую сторону, становясь современным и гармоничным. Но впереди еще годы работы, другие задачи. Принимаясь за новые, мы не забываем о прежних. Всегда актуальны строительство и ремонт дорог, возведение школ, детских садов, учреждений культуры и спорта. Не уходят в прошлое просьбы улучшить работу городского транспорта, помочь привести в порядок микрорайоны. Все это мы продолжим делать вместе с вами. Уважаемые иркутяне! Позвольте попросить вас и впредь оказывать нам помощь и поддержку, как вы всегда это делали. В день рождения нашего любимого города желаю вам оставаться такими же энергичными и полными сил. Крепкого здоровья вам и вашим близким, отличного летнего настроения, всего самого доброго! Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем города Иркутска! С каждым годом наш старинный город расцветает и хорошеет, сохраняя свои сибирские традиции и уникальную самобытность. Центр науки и предпринимательства, культуры и искусства, город молодежи и студенчества – сегодня Иркутск живет насыщенной интересной жизнью. Радует, что в последние годы Иркутск обогатился современными жилыми застройками, медицинскими и спортивными сооружениями, бизнес-центрами и учреждениями культуры, в которых воплощены новейшие технологии архитектуры и строительства. Но самой большой ценностью города всегда были и остаются его жители. С именем Иркутска связаны судьбы многих поистине выдающихся людей и простых горожан, которые вместе трудились, чтобы сделать столицу Приангарья такой, какой мы видим ее сегодня – цветущей, ухоженной, удобной для жизни, интересной для туристов. Пусть же и дальше наша любовь к своему дому создает неповторимую атмосферу Иркутска, пусть в благоустроенных дворах громче звучит детский смех, озаряются улыбками лица прохожих. Искренне желаю иркутянам и руководству города удачи во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия каждому дому и всегда отличного настроения! Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: алексей соболь

дмитрий бердников

евгений стекачев

иркутск

сергей левченко

сергей сокол Тэги: View the discussion thread.