|Общество
|21.12.2019
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Иркутян приглашают 22 декабря на «Ярмурку котят»
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Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея 22 декабря приглашает иркутян и гостей города на предновогоднюю выставку «Ярмурка котят». Организатором мероприятия традиционно выступает клуб любителей кошек «СейМур».
Как сообщает пресс-служба музея, посетители увидят котят традиционных и редких пород: персидская, шотландская, британская, бенгальская, экзотическая, курильский бобтейл, муйн-кун, селкирк-рекс и корниш-рекс.
Также можно получить консультацию от заводчиков о правильном воспитании и содержании котят.
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