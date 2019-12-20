Иркутян приглашают 22 декабря на «Ярмурку котят»

Интернет, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иногда мир узнает о крупных выигрышах в онлайн-казино. В этот раз повезло британцу Томми Рош. Сделав ставку всего в один фунт, он выиграл почти 4 миллиона фунтов стерлингов. Если перевести его приз на рубли, то сумма будет почти 317 миллионов. Известно, что тридцатилетний Томми женат. Его избранницу зовут Шелли. И в счастливый для них вечер пара безуспешно делала ставки в онлайн-казино. Но потом женщина ненадолго отлучилась, а муж в это время сорвал джекпот в одном из автоматов. Сейчас, к слову, самые разноплановые автоматы можно найти пользователям в виртуальных заведениях, Вулкан клуб, к примеру, тоже обладает внушительной коллекцией игр.