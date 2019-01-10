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11.01.2019

Иркутян приглашают на бал-маскарад на острове Конный

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - На катке острова Конный в Иркутске 13 января пройдет бал-маскарад. Начало мероприятия в 14.00.

Как пишет пресс-служба администрации Иркутска, в программе – конкурсы, подарки за лучший костюм, танцевальный флешмоб и многое другое. Об этом сообщил и.о. заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

– В нашем городе уже сложилась добрая традиция в канун старого Нового года проводить бал-маскарад на льду. Это интересное мероприятие, где каждый может почувствовать себя в роли сказочного героя и просто весело провести выходной день, – отметил Виталий Барышников.

Для комфортного досуга жителей на острове Конный работают три кафе, а также пункт проката спортинвентаря – коньков, лыж, тюбов. Кроме того, на территории установлена новогодняя елка, оборудован ледовый городок.

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