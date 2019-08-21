|Общество
|22.08.2019
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Иркутян приглашают на благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех»
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Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде 26 августа с 15 до 18 часов пройдет очередной благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех».
Как сообщает пресс-служба зоосада, праздник проводится в рамках проекта «Социальной реабилитации и адаптации детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью Зоотерапии», который в 2018 году был поддержан Фондом президентских грантов. Также поддержку ему оказывает администрация Иркутска.
Для всех гостей вход в зоопарк будет свободным, а главными героями праздника будут сами дети. Именно для них будут организованы бесплатные творческие и терапевтические мастер классы от центра детского творчества «Октябрьский» и центра восстановления здоровья «Ладони»: сувенир в технике оригами «Обезьянка», бумажная кукла на руку, акварельные зверушки, пластилинография «Забавные зверушки», открытка своими руками, сувенир из фетра, пальчиковая гимнастика, аквагрим «Эти веселые зверушки» и «Цветочные узоры». Воспитанники образцовой театральной студии «Зеркало» покажут на сцене отрывок из спектакля «Никто не поверит». Также в беседке зоосада пройдет интерактивная лекция для родителей и педагогов о пользе зоотерапии «Домашняя зоотерапия. Полезные советы для детей и родителей.». Также запланирована развлекательная программа для гостей.