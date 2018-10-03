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03.10.2018

Иркутян приглашают на четвертую часть проекта «Оттенки века»

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 5 октября приглашают на четвертую часть дискуссионно-выставочного проекта «Оттенки века: примиряя разное» в галерее Революция.

Как отмечают организаторы, здесь можно не только посмотреть выставку «Разные войны», посвященные различию в описании и восприятии Второй мировой войны в современных школьных учебниках шести европейских государств – России, Чехии, Германии, Италии, Литвы и Польши, но и послушать вечерние лекции в модном сейчас формате TED известных историков, журналистов, публицистов.

Четвертый вечер лекций пройдет в пятницу, 5 октября. Гостей ждут две интересные лекции. С лекцией «Их боятся: книги, которые не хотят покупать родители» выступит директор книжного магазина «Кукуля», автор проектов по популяризации чтения Мария Бызова. А свои размышления на тему «Нужен ли единый учебник по истории?» представит доцент кафедры истории России ИГУ Александр Ануфриев.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 19.00. Адрес: ул. Карла Маркса, 40, второй этаж. Вход свободный.

По всем вопросам: Алексей Петров +79025-192178

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