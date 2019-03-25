ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
26.03.2019

Иркутян приглашают на «День птиц» в Ботаническом саду ИГУ

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «День птиц» состоится в Ботаническом саду ИГУ в воскресенье, 31 марта.

Как сообщает пресс-служба ботсада, начало мероприятия запланировано на 12.00.

Участников ждёт насыщенная и увлекательная программа – интеллектуальные и подвижные игры, которые проведут сотрудники партнёра мероприятия «Заповедного Прибайкалья»; экскурсии по дендрарию с наблюдением в бинокль за птицами, обитающими на территории Ботанического сада, в сопровождении специалистов-орнитологов. Также в программе лекция о птичьих песнях; мастер-класс, на котором любой желающий сможет изготовить своими руками «птичий» сувенир и, наконец, чаепитие.

Праздник состоится в канун Международного Дня птиц, отмечающегося ежегодно 1 апреля в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

КОНТАКТЫ:

Справки по тел. (3952) 41-34-76, 97-91-41.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске