Иркутян приглашают на фестиваль «Открытая вода»

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают 26 мая на фестиваль «Открытая вода».

Как сообщают организаторы, традиционно этот фестиваль открывает летний сезон активного отдыха.

В программе турнир водомоторников «Байкальская волна»; конкурс полевой кухни «Таежный гурман» – любители готовить в полевых условиях накормят всех. Также запланированы турнир любителей колоть и пилить дрова «Золотая щепка»; турнир силового многоборья «Кросс битва». Также запланирована развлекательная программа и многое другое.

Организаторы отмечают, что те, кто будет фотографировать фестиваль, смогут принять участие в фотоконкурсе «Открытая вода» и получить призы.

Состоится фестиваль 26 мая, в иркутском микрорайоне Солнечный у ледокола «Ангара». Начало в 10.00.

Все подробности - на сайте https://www.openwaterfest.ru