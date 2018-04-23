|Общество
|23.04.2018
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Иркутян приглашают на фестиваль волшебных шаров
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Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают 26 и 27 мая на фестиваль волшебных шаров, который пройдет в парке «Комсомольский».
Как сообщают организаторы, в эти дни «сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки».
Одновременно на сцене парка «виртуозы огня и света» покажут пиротехническое шоу со сложными трюками.
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
Оба дня начало мероприятий запланировано на 21:00. Вход свободный.
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