Иркутян приглашают на фестиваль волшебных шаров

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают 26 и 27 мая на фестиваль волшебных шаров, который пройдет в парке «Комсомольский».

Как сообщают организаторы, в эти дни «сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки».

Одновременно на сцене парка «виртуозы огня и света» покажут пиротехническое шоу со сложными трюками.

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

флешмоб светящихся волшебных шаров;

конкурсы для взрослых и детей;

световое шоу;

живая классическая музыка.

Оба дня начало мероприятий запланировано на 21:00. Вход свободный.