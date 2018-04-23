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23.04.2018

Иркутян приглашают на фестиваль волшебных шаров

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают 26 и 27 мая на фестиваль волшебных шаров, который пройдет в парке «Комсомольский».

Как сообщают организаторы, в эти дни «сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки».

Одновременно на сцене парка «виртуозы огня и света» покажут пиротехническое шоу со сложными трюками.

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

  • флешмоб светящихся волшебных шаров;
  • конкурсы для взрослых и детей;
  • световое шоу;
  • живая классическая музыка.

Оба дня начало мероприятий запланировано на 21:00. Вход свободный.

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