Иркутян приглашают на гала-концерт фестиваля детского творчества «Звездочки Иркутска»

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Гала-концерт фестиваля детского творчества «Звездочки Иркутска» пройдет в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участие в нем примут творческие коллективы и отдельные исполнители – дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет, посещающие муниципальные детские сады областного центра.

Городской департамент образования проводит фестиваль в девятый раз. Как подчеркнули организаторы, его цель – популяризация и стимулирование развития детского музыкального творчества среди дошколят, а также профессиональный рост и активизация инновационной деятельности педагогических работников дошкольных учреждений. Традиционно мероприятие проводится в два этапа. В этом году первый прошел в округах Иркутска с 17 по 20 апреля, второй состоится 15 мая в ДКЦ «Дружба».