Иркутян приглашают на лекцию «Камеи и инталии»

Иркутск, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 4 октября в 17.00 состоится лекция «Камеи и инталии» доктора геолого-минералогических наук Раисы Лобацкой. Как сообщает пресс-служба библиотеки, «пятая лекция Раисы Лобацкой из цикла «Ювелирное искусство в контексте времени и места» откроет перед слушателями тайны, зашифрованные древними резчиками на крохотных плоских драгоценных камнях». Лектор расскажет о ювелирных украшениях-геммах с врезанными изображениями (инталиях) и с барельефными выпуклыми изображениями (камеях). СПРАВКА: Раиса Лобацкая – литератор, искусствовед, академик Российской академии естественных наук. С 1980 года работает в ИРНИТУ, где основала и возглавила кафедру геммологии. Она – автор многочисленных научных статей, учебников и монографий. Лекции по геммологии и истории ювелирного искусства она читала в университетах Чехии, Польши, США и Китая. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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