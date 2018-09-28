|Общество
|30.09.2018
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Иркутян приглашают на лекцию «Камеи и инталии»
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Иркутск, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 4 октября в 17.00 состоится лекция «Камеи и инталии» доктора геолого-минералогических наук Раисы Лобацкой.
Как сообщает пресс-служба библиотеки, «пятая лекция Раисы Лобацкой из цикла «Ювелирное искусство в контексте времени и места» откроет перед слушателями тайны, зашифрованные древними резчиками на крохотных плоских драгоценных камнях». Лектор расскажет о ювелирных украшениях-геммах с врезанными изображениями (инталиях) и с барельефными выпуклыми изображениями (камеях).
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