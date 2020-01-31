Иркутян приглашают на литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом»

Иркутск, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 4 февраля в 16.00 пройдут литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом».

Как сообщает пресс-служба музея, они посвящены разгрому немецко-фашистских войск войсками Красной Армии в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Чтения станут началом тематических мероприятий в Иркутском областном краеведческом музее, посвященных Году памяти и славы.

Научные сотрудники музея прочитают роман-воспоминание писателя из Братска Иннокентия Захаровича Черемных «Лихолетье». Автор лично участвовал в Сталинградской битве в составе разведывательной роты 116-й стрелковой дивизии, сформированной из уроженцев Восточной Сибири.

Сталинградские эпизоды книги Иннокентия Захаровича точно и предельно искренне рассказывают о тяжелых боях осенью и зимой 1942 года. В них описаны как героические, так и трагические, порой, абсурдные страницы войны. Подвиги и ошибки, юмор и жестокость фронтовой повседневности – все это делает его воспоминания живым свидетельством ушедшей эпохи.

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