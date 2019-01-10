Иркутян приглашают на мастер-класс по изготовлению фарфоровой броши

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 12 и 13 января в 12.00 приглашают на мастер-класс по изготовлению фарфоровой броши. Он состоится в Усадьбе Сукачева.

Как отмечают в пресс-службе областного художественного музея, с 19 века Иркутск знаменит своей фарфоровой фабрикой, основанной купцами Переваловыми. В 20-м веке славные традиции производства фарфора продолжал Хайтинский завод, на котором трудились именитые мастера.

Посетив мастер-класс, участники узнают о тонкостях работы с фарфором, технике росписи фарфоровых изделий и создадут свое неповторимое украшение.

Художница Хайтинского завода Ольга Вахрушева начинает цикл занятий по изготовлению фарфоровой броши. Необходима предварительная запись по телефону: 53-12-24.

Кроме того, в 12 и 13 января в 15.00 в Усадьбе Сукачева состоится мастер-класс по акварели. На нем участников познакомят с профессиональным художником и новой техникой рисования – при помощи щепы и воска гости смогут создадать свое неповторимое творение. Материалы включены в стоимость. Необходима предварительная запись по телефону: 53-12-24.