Иркутян приглашают на новогоднюю ярмарку «Сделано на Байкале»

Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 и 15 декабря в кинотеатре «Звездный» с 12:00 до 20:00 пройдет традиционная новогодняя ярмарка «Сделано на Байкале».

Ярмарка организована сообществом выпускников и экспертов «Школы экологического предпринимательства» при поддержке En+ Group. Вход для посетителей свободный.

Гости мероприятия смогут приобрести подарки ручной работы, байкальскую косметику, фермерские продукты, саженцы комнатных растений, деревянную и керамическую посуду и другие экотовары.

Также в рамках ярмарки проведут сбор вещей для нуждающихся семей Усольского района. Принимаются одежда, обувь, предметы интерьера, посуда, полотенца, шторы, техника, игрушки и книги.

Кроме того, все желающие могут принять участие в «Дармарке» - обмене елочными игрушками, украшениями и бижутерией. Игрушки для обмена можно сделать самостоятельно или купить прямо на ярмарке.

С 12:00 до 16:00 состоятся мастер-классы по изготовлению новогодней снежинки из ниток, вязанию брелоков крючком и созданию рождественского ангела из бисера, в которых могут принять участие как взрослые, так и дети.

А в 14:00 и 17:00 организаторы проведут беспроигрышную лотерею с призами от местных производителей. Для этого нужно купить на ярмарке лотерейный билет стоимостью 100 рублей.