Иркутян приглашают на выставку «Мир ледникового периода»

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 31 мая начинает работу выставка «Мир ледникового периода».

Об этом сообщает пресс-служба музея. В первой части выставки посетители побывают на экскурсии, из которой они узнают о самых интересных фактах о мамонтах, шерстистых носорогах и жизни первобытного человека, а также о стоянках и находках в населенных пунктах Мальта и Буреть. Во второй части посетителей познакомятся с «первобытным человеком» по имени Ыык и увидят его быт.

На выставке посетители прочувствуют атмосферу ледникового периода, поучаствуют в «охоте на мамонта и шерстистого носорога», совершат «археологические раскопки» и сделают яркие фотографии.

КООРДИНАТЫ:

Выставка работает до 1 июля по адресу: ул. 3-го Июля, 21б. Телефон (3952) 259-821, 259-822.