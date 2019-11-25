Иркутян приглашают на выставку «Водный мир»

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 29 ноября начинает работу выставка «Водный мир».

На ней будут представлены морские и пресноводные рыбы, а также другие животные водного мира со всех уголков земного шара, сообщает пресс-служба музея. Посетители увидят около шестидесяти видов рыб и животных, в том числе рыб-хирургов, рыб-клоунов, мурен, крылаток, пираний, водяного варана, мексиканского крокодила, крабов, раков, креветок, аксалотов.

В рамках выставки проводятся экскурсии для организованных групп, на которых посетили узнают об особенностях каждой из представленных рыб и животных. Попасть на экскурсии можно по предварительной записи, позвонив по телефону: (3952) 259-821.

КООРДИНАТЫ:

Увидеть экзотических рыб и животных можно до 27 декабря по адресу: 130-й квартал, ул. 3-го июля, 21Б, экспозиционный отдел «Окно в Азию». Время работы с 10 до 18 часов. Понедельник – выходной.