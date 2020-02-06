Иркутян приглашают на ярмарку-распродажу «Handmade от МногоМамочек»

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 февраля в 14.00 в многофункциональном торговом центре «Новый» стартует новый проект от Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня».

Ярмарка-распродажа изделий, созданных руками многодетных мам и пап будет проходить ежемесячно в течение года по выходным дни на третьем этаже, сообщают организаторы. Площадку предоставил кинотеатр «NewCinema», расположенный в МТЦ «Новый».

– В выходной день вы сможете не только посетить любимые кинозалы, но и купить уникальные изделия, подарки своим близким, сделанные руками многодетных мам и пап – например, кожаные ремни для мужчин и красивые брошки из бисера в виде сердечек к 14 февраля, вязаные изделия и букеты из конфет, мыло ручной работы, корзинки, сплетенные из ивовой лозы, расписные пряники и конфеты. Вы сможете попробовать вкусные пирожные и блины с домашним малиновым вареньем от многодетных мам, послушать живую музыку в исполнении вокального ансамбля «Вечор», исполняющего русские народные песни, – говорят организаторы.

– Мы придумали этот проект, чтобы оказать реальную помощь многодетным семьям в улучшении материального положения, повысить престиж многодетной семьи и рассказать о традиционных семейных ценностях. Мы стремимся представить многообразие творчества многодетных семей нашей области. Именно сплоченная, разносторонняя многодетная семья является оплотом государства и примером передачи вековых традиций из поколения в поколение. В таких семьях, почитая своих предков, доносят до своих детей их культурное наследие, – рассказала исполняющая обязанности руководителя «Берегини» Юлия Акишина.

Она отметила, что проект направлен на улучшение материального положения семей не только из Иркутска, но и из районов области.

– На ярмарке будут представлены изделия более чем 30 семей, а в дальнейшем мы надеемся привлечь не менее 100 многодетных семей для реализации их творческих работ на постоянной основе, – отметила Юлия Акишина.

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Подробную информацию можно узнать по адресу: Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22, офис 7. Телефон 8-914-901-9302, «Ассоциация общественных объединений многодетных семей «Берегиня».