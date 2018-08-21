Иркутян приглашают на ярмарку «Сделано на Байкале»

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 августа состоится ярмарка «Сделано на Байкале».

Как сообщают организаторы, она пройдет в 130-ом квартале с 12.00 до 20.00. Весь день гостей будут радовать эко-вкусностями, полезной и интересной продукцией более 30 эко-предпринимателей и мастеров. В программе дегустации, мастер-классы, примерки, беспроигрышная лотерея и, конечно, продажи.