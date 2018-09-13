Иркутян приглашают на занятия в студию старинного танца «Antiquo More»

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Студия старинного танца «Antiquo More» начинает новый танцевальный сезон 2018-2019 годов. Открытие состоится 16 сентября, пробное занятие – бесплатно, сообщают организаторы.

Студия проводит занятия по нескольким направлениям – танцы эпохи Ренессанса, танцы эпохи барокко, танцы 19 века, польские народные танцы и Sbandieratori (средневековое итальянское искусство жонглирования флагами). Кроме того, в новом сезоне запланированы балы, вечеринки, костюмированные фотосессии и многое другое.

– Студия занимается старинными танцами уже шестнадцатый год. В коллективе есть также вокалисты и музыканты. Преподаватели и танцоры «Antiquo More» учились у именитых специалистов по старинному танцу из Европы и России. В репертуаре есть танцевальные спектакли, которые студия не раз показывала на лучших площадках Иркутска, а также на сценах некоторых европейских городов, – говорят в «Antiquo More».

КООРДИНАТЫ:

Начало в 18:00 по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 130 (остановка «Академгородок»).

Телефоны для справок: 8-914-909-76-44, 8-902-51-55-807, также информацию можно получить на официальных страницах студии в соцсетях « Вконтакте » и « Фэйсбук ».