Иркутян приглашают принять участие в акциях, посвященных Дню Победы

Иркутск, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян призывают поддержать акции, посвященные Дню Победы. Так, 9 мая жителей города приглашают принять участие в акции «Окно Победы», сообщает пресс-служба мэрии.

Для этого ровно в 12.00 необходимо выйти на балконы своих квартир или выглянуть в окно и всем вместе спеть песни – символы Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – «Катюша» и «День Победы». Одновременно композиции прозвучат на радио МСМ, 102,1 FM.

– В связи со сложившейся обстановкой на территории страны, все традиционные мероприятия, посвященные празднику, перенесены на более поздний срок. Однако, мы понимаем, что 9 мая – великий и значимый для каждого день. Таким образом, объединившись, мы вспомним тех, кто подарил нам мирное небо над головой, иногда ценою своей жизни, – отметил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Антон Чернышов.

В 15.00 почтить память о погибших в войне предлагается минутой молчания. А в 22.00 состоится еще одна акция «Свет Памяти». В это время всем предлагают вновь подойти к окнам и зажечь обычные фонарики или включить их на своих сотовых телефонах. Свет фонарей не должен погаснуть, пока на радиостанции МСМ будет звучать песня «От героев былых времен».