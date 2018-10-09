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09.10.2018

Иркутян приглашают принять участие в международном телевизионном проекте «Folk of Dance»

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Творческие коллективы Иркутска приглашают принять участие в международном телевизионном проекте в области народной хореографии «Folk of Dance». С марта 2018 года отборочные туры проходят в 12 городах России, стран СНГ и Европы. В областном центре отбор проведут с 8 по 11 ноября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участниками конкурса стали более 250 танцевальных коллективов из 25 стран мира. По словам организаторов проекта, «Folk of Dance» должен продемонстрировать значимость национальных танцев для мировой хореографической культуры.

Конкурс проводится в номинациях «Народный танец» и «Народная стилизация». Участниками отборочных туров могут стать детские, юношеские и молодежные хореографические коллективы. Более подробная информация на официальном сайте проекта.

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