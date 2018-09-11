Иркутян приглашают принять участие в «Неформальных каникулах»

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Иркутск – обучающийся город» приглашает горожан принять участие в «Неформальных каникулах» в качестве организаторов и преподавателей.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в период осенних школьных каникул с 29 октября по 4 ноября 2018 года будут организованы занятия, мастер-классы, мастерские, публичные лекции по актуальным темам для всех возрастных категорий.

«Неформальные каникулы» проводит управление реализации общественных инициатив администрации Иркутска. За время существования проекта проведено около 600 занятий, которые посетили 7 тысяч человек. Постоянными партнерами «Неформальных каникул» являются творческие коллективы, вузы, научно-исследовательские институты и центры, экологические и краеведческие организации, муниципальные библиотеки, музеи, театры, дома творчества, детские центры, союзы пенсионеров, муниципальные образовательные учреждения и др.

Заявки на участие можно отправить в срок до 19 октября 2018 года на электронную почту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Дополнительная информация о проекте по телефону: 52-04-16.