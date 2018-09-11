ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
12.09.2018

Иркутян приглашают принять участие в «Неформальных каникулах»

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Иркутск – обучающийся город» приглашает горожан принять участие в «Неформальных каникулах» в качестве организаторов и преподавателей.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в период осенних школьных каникул с 29 октября по 4 ноября 2018 года будут организованы занятия, мастер-классы, мастерские, публичные лекции по актуальным темам для всех возрастных категорий.

«Неформальные каникулы» проводит управление реализации общественных инициатив администрации Иркутска. За время существования проекта проведено около 600 занятий, которые посетили 7 тысяч человек. Постоянными партнерами «Неформальных каникул» являются творческие коллективы, вузы, научно-исследовательские институты и центры, экологические и краеведческие организации, муниципальные библиотеки, музеи, театры, дома творчества, детские центры, союзы пенсионеров, муниципальные образовательные учреждения и др.

Заявки на участие можно отправить в срок до 19 октября 2018 года на электронную почту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Дополнительная информация о проекте по телефону: 52-04-16.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске