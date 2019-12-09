Иркутян приглашают узнать о «Птицах в городе» 15 декабря

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 декабря для детей и их родителей в творческом пространстве Дом на Иерусалимской горе состоится образовательное и развлекательное мероприятие «Птицы в городе». Об этом сообщают организаторы.

Информацию о пернатых Иркутска подготовил известный орнитолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Игорь Фефелов. В программе – песни, стихи, сказки, раскраски. Маленькие иркутяне узнают ответы на вопросы: «Зачем в городе лапухи?», «Где в городе гуляет Гоголь?», «Синица vs курица: кто кого съест?» и многие другие.

КООРДИНАТЫ:

Мероприятие «Птицы в городе» пройдет 15 декабря в 16:00.

Информация по телефону: 8-914-891-44-44.