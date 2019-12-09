|Общество
|09.12.2019
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Иркутян приглашают узнать о «Птицах в городе» 15 декабря
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Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 декабря для детей и их родителей в творческом пространстве Дом на Иерусалимской горе состоится образовательное и развлекательное мероприятие «Птицы в городе». Об этом сообщают организаторы.
Информацию о пернатых Иркутска подготовил известный орнитолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Игорь Фефелов. В программе – песни, стихи, сказки, раскраски. Маленькие иркутяне узнают ответы на вопросы: «Зачем в городе лапухи?», «Где в городе гуляет Гоголь?», «Синица vs курица: кто кого съест?» и многие другие.
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