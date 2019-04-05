Иркутян приглашают в «Молчановку» на лекцию «С медицинского на русский»

Иркутск, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках проекта «Лекторий фестиваля «Наука по умолчанию» 14 апреля в 14.00 в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится лекция врача, научного журналиста и медицинского блогера Алексея Водовозова «С медицинского на русский».

Алексей Водовозов выступит своеобразным переводчиком непонятного для пациентов языка врачей. Лектор расскажет о врачебной терминологии, которая уходит корнями в латинский и греческий языки, о том, чем знаменит медицинский юмор и каковы особенности врачебного сленга.

СПРАВКА:

Алексей Валерьевич Водовозов – врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом – военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведет просветительский блог «Смотровая военврача», отмеченный различными наградами. Его книга «Пациент разумный. Ловушки «врачебной» диагностики, о которых должен знать каждый» вошла в длинный список премии «Просветитель» 2017 года.

Фестиваль «Наука по умолчанию», организованный областной библиотекой имени Молчанова-Сибирского, состоялся в феврале 2019 года. Эхом фестиваля стал лекторий, где лучшие ученые страны читают научно-популярные лекции для иркутян.

КООРДИНАТЫ:

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