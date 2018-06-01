Иркутян впервые приглашают на фестиваль татуировок

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16-17 июня впервые пройдет фестиваль татуировок BaikalTattooFest.

Как уверяют организаторы, это событие в культурной жизни города Иркутска, которое полностью «переворачивает» восприятие об искусстве художественной татуировки. На фестивале соберутся лучшие татуировщики России, организаторы крупнейших в стране тату-фестивалей, художники, музыканты, фотографы, танцоры и другие творческие люди.

Цель мероприятия – популяризация татуировки как одного из видов современного искусства и формирование нового уровня отношения к татуировки у общества.

Посетители BaikalTattooFest, имеющие татуировки, могут поддержать своего мастера, приняв участие в конкурсе на лучшую татуировку в 10 номинациях: реализм, орнаментальная, традиционная, и это далеко не полный перечень стилей татуировки, среди которых выберут победителей. Участники конкурсов могут побороться за Гран-при фестиваля.

Гостей и участников ждут лекции, мастер-классы, творческие зоны, шоу-программа и многое другое.

В рамках фестиваля будет проведен благотворительный художественный проект «Арт-фьюжн», на котором тату-художники в присутствии публики создадут картины, которые можно будет приобрести на аукционе в конце каждого дня. Деньги, вырученные с аукциона, будут потрачены на благотворительность.

Отдельным событием мероприятия станет проведение конкурса «Мисс Baikal Tattoo Fest», в котором смогут поучаствовать самые красивые и экстравагантные девушки города и области.

16 июня в 12-00 состоится открытие площадки, регистрация участников на номинации. Официальное открытие фестиваля – в 13-00.

Место проведения BaikalTattooFest – площадка Арт-завода «Доренберг».