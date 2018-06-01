ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Общество
04.06.2018

Иркутян впервые приглашают на фестиваль татуировок

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16-17 июня впервые пройдет фестиваль татуировок BaikalTattooFest.

Как уверяют организаторы, это событие в культурной жизни города Иркутска, которое полностью «переворачивает» восприятие об искусстве художественной татуировки. На фестивале соберутся лучшие татуировщики России, организаторы крупнейших в стране тату-фестивалей, художники, музыканты, фотографы, танцоры и другие творческие люди.

Цель мероприятия – популяризация татуировки как одного из видов современного искусства и формирование нового уровня отношения к татуировки у общества.

Посетители BaikalTattooFest, имеющие татуировки, могут поддержать своего мастера, приняв участие в конкурсе на лучшую татуировку в 10 номинациях: реализм, орнаментальная, традиционная, и это далеко не полный перечень стилей татуировки, среди которых выберут победителей. Участники конкурсов могут побороться за Гран-при фестиваля.

Гостей и участников ждут лекции, мастер-классы, творческие зоны, шоу-программа и многое другое.

В рамках фестиваля будет проведен благотворительный художественный проект «Арт-фьюжн», на котором тату-художники в присутствии публики создадут картины, которые можно будет приобрести на аукционе в конце каждого дня. Деньги, вырученные с аукциона, будут потрачены на благотворительность.

Отдельным событием мероприятия станет проведение конкурса «Мисс Baikal Tattoo Fest», в котором смогут поучаствовать самые красивые и экстравагантные девушки города и области.

16 июня в 12-00 состоится открытие площадки, регистрация участников на номинации. Официальное открытие фестиваля – в 13-00.

Место проведения BaikalTattooFest – площадка Арт-завода «Доренберг».

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске