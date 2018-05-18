|Общество
|19.05.2018
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Иркутян зовут на «Белорусский кирмаш»
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Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая проведут четвёртый международный фестиваль «Белорусский кирмаш». Об этом сообщает иркутский белорусский клуб «Крывичы».
На фестивале выступят 19 белорусских коллективов из Иркутска, Томска, Новосибирска, а также Олег Хаменко из Минска.
Также в программе – обучающий мастер-класс по белорусским народным обрядовым танцам, традиционным ремёслам, а также ярмарка белорусских товаров и деревенских продуктов.
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