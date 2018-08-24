Иркутян зовут на фестиваль садоводов и огородников

Иркутск, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в сквере имени Кирова 26 августа в 12.00 начнётся фестиваль садоводов и огородников города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участники фестиваля представят иркутянам и гостям города новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков. Все желающие смогут приобрести посевные материалы, почвенные субстраты, защитные препараты, саженцы декоративных кустарников и деревьев, тематическую литературу. Садоводы города Иркутска проведут мастер-классы и консультации по выращиванию цветочных и плодовых культур и уходу за ними.

Третий фестиваль садоводов и огородников Иркутска пройдёт совместно с проектом «Городская площадь талантов». На открытых площадках будут организованы бесплатные мастер-классы по робототехнике, рисованию хной и кофейной живописи. Для детей пройдут занятия по изготовлению букетов из пластиковых бутылок, оригами, а также по нанесению мехенди и тестопластике. Будет работать площадка с развлекательной программой, где Иркутский зоосад представит своих питомцев.

Кроме того, около 100 иркутских мастеров продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Представят сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы, проведут мастер-классы по их изготовлению.