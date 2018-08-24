ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
25.08.2018

Иркутян зовут на фестиваль садоводов и огородников

Иркутск, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в сквере имени Кирова 26 августа в 12.00 начнётся фестиваль садоводов и огородников города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участники фестиваля представят иркутянам и гостям города новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков. Все желающие смогут приобрести посевные материалы, почвенные субстраты, защитные препараты, саженцы декоративных кустарников и деревьев, тематическую литературу. Садоводы города Иркутска проведут мастер-классы и консультации по выращиванию цветочных и плодовых культур и уходу за ними.

Третий фестиваль садоводов и огородников Иркутска пройдёт совместно с проектом «Городская площадь талантов»На открытых площадках будут организованы бесплатные мастер-классы по робототехнике, рисованию хной и кофейной живописи. Для детей пройдут занятия по изготовлению букетов из пластиковых бутылок, оригами, а также по нанесению мехенди и тестопластике. Будет работать площадка с развлекательной программой, где Иркутский зоосад представит своих питомцев.

Кроме того, около 100 иркутских мастеров продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Представят сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы, проведут мастер-классы по их изготовлению.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске