|Общество
|12.08.2018
|
|
Иркутян зовут подключиться к акции «Добрый портфель»
|
Иркутск, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Правобережном округе Иркутска проходит акция «Добрый портфель». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Женсовет Правобережного округа при поддержке администрации округа приглашает помочь собраться к новому учебному году детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В подарок принимаются: канцелярские товары, школьные принадлежности, школьная, спортивная одежда и обувь для детей (можно б/у, в хорошем состоянии).
Принести вещи можно по адресу:
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram