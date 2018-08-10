Иркутян зовут подключиться к акции «Добрый портфель»

Иркутск, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Правобережном округе Иркутска проходит акция «Добрый портфель». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Женсовет Правобережного округа при поддержке администрации округа приглашает помочь собраться к новому учебному году детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В подарок принимаются: канцелярские товары, школьные принадлежности, школьная, спортивная одежда и обувь для детей (можно б/у, в хорошем состоянии).

Принести вещи можно по адресу:

Улица Франк-Каменецкого, 22, каб.4, вторник, четверг с 11-00 до 15-00.

Телефон: 8 (950) 051 41 22, Елена Козулина, председатель Женсовета Правобережного округа.

Улица Марата, 14, каб. 613, в будни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Телефон: 52-04-02.