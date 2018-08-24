Иркутян зовут проводить лето в «Молчановке»

Иркутск, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского 25 августа проведут семейный выходной, посвящённый окончанию лета. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

С 11.00 до 18.00 семейный выходной «Август – венец лета» порадует посетителей лекциями, играми, мастер-классами и мультфильмами о лете. С 11.00 до 12.00 проведут мастер-класс по созданию оригинальных, неповторимых картин из природного материала. Необходима предварительная запись по телефону: 48-66-80 (доб. 211, 320).

В 12.00 – мастер-классы «Игрушки-скрутки» Елены Вадимовны Черкез (предварительная запись по телефону: 48-66-80 (доб. 110) и «Ручное ткачество из бисера» Анны Ильиничны Черкез.

В 15.00 начнётся мастер-класс по использованию сайта booking.com. Специалисты электронного читального зала расскажут и покажут, как забронировать номер онлайн. Лэпбук (lapbook) – «книга на коленях» или тематическая папка, которая дает возможность размещать информацию в виде рисунков. На мастер-классе иркутяне изготовят лэпбук вместе.

В 15.00 состоится мастер-класс «Праздник первого зернышка» творческого проекта «ЧаЩа». Дети вместе с родителями смогут примерить на себя роль аниматора-иллюстратора. Гостей ждёт интересный опыт работы с акварелью, практика развития творческих способностей и, безусловно, море веселья.

Кроме мастер-классов подготовлены мультфильмы о лете, игротеки, книжные выставки, фотозоны.