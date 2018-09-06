|Общество
|07.09.2018
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Иркутян зовут сказать мусору «нет»
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Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября закроют первый в регионе фестиваль экологических видео «Минута для будущего» и акцию #Скажи_мусору_НЕТ! Об этом сообщают организаторы.
Всех желающих в 16.00 пригашают в Иркутскую областную библиотеку имени Молчанова-Сибирского на церемонию награждения победителей и участников Международного конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего». Участие в конкурсе приняли как представители Иркутской области и других регионов России, так и других государств.
В 19.00 на Нижней Набережной пройдёт уникальное как для города, так и для России в целом мероприятие. Жителей и гостей города ждут:
Также в 17.00 начнет работу последний рейс агитпоезда #Скажи_мусору_НЕТ!, предоставив дополнительную возможность жителям раздельно сдать макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, старую одежду, а также принести корм для диких животных в Иркутской Зоогалерее и для брошенных животных в частном приюте для кошек Томасина.
С 18.00 будет открыта выставка экспонатов Музея городского полигона ТБО и начнется квест.
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