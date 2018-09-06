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07.09.2018

Иркутян зовут сказать мусору «нет»

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября закроют первый в регионе фестиваль экологических видео «Минута для будущего» и акцию #Скажи_мусору_НЕТ! Об этом сообщают организаторы.

Всех желающих в 16.00 пригашают в Иркутскую областную библиотеку имени Молчанова-Сибирского на церемонию награждения победителей и участников Международного конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего». Участие в конкурсе приняли как представители Иркутской области и других регионов России, так и других государств.

В 19.00 на Нижней Набережной пройдёт уникальное как для города, так и для России в целом мероприятие. Жителей и гостей города ждут:

  • необычный концерт и флешмоб «Прощание с мусором»;
  • кинотеатр под открытым небом, где можно будет увидеть лучшие работы, представленные на конкурс;
  • свои призы получат победители конкурсов, проходящих в рамках Акции #Скажи_мусору_НЕТ!;
  • в режиме реального времени будет объявлен победитель номинации «Народное признание» по результатам голосования за видеоролики участников конкурса;
  • каждый участник получит «счастливый билет».

Также в 17.00 начнет работу последний рейс агитпоезда #Скажи_мусору_НЕТ!, предоставив дополнительную возможность жителям раздельно сдать макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, старую одежду, а также принести корм для диких животных в Иркутской Зоогалерее и для брошенных животных в частном приюте для кошек Томасина.

С 18.00 будет открыта выставка экспонатов Музея городского полигона ТБО и начнется квест.

КООРДИНАТЫ:

  • Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зайти на сайт https://1mforfuture.ru/. Ознакомиться с правилами подготовки вторсырья к сдаче можно также на сайте во вкладке «Фестиваль».

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