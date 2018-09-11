Иркутян зовут в «Школу общественных инспекторов ОНФ»

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Общероссийский Народный Фронт приступает к реализации проекта «Школа общественных инспекторов ОНФ». Об этом сообщает иркутского региональное отделение организации. Проект подразумевает под собой проведение бесплатных семинаров (вебинаров), направленных на формирование у активных граждан правильного и эффективного использования института общественных экологических инспекторов, закреплённого благодаря Центру общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Целью проекта является привлечение активных жителей к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных экологических инспекторов. Участники будут обучаться основам государственного управления в сфере экологии, им будет разъяснены правила осуществления общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти, в том числе, с правоохранительными органами. Занятия проводят эксперты ОНФ, депутаты ГД, сотрудники Росприроднадзора. ПОДРОБНОСТИ: Период проведения занятий – с 21 сентября по 2 ноября 2018 года. Занятия проводятся по пятницам с 10:00 до 12:00 (по московскому времени). Проведение семинаров (вебинаров) состоится на базе Центрального исполкома ОНФ с подключением региональных отделений ОНФ посредствам видеоконференцсвязи.

По результатам обучения, учащиеся могут претендовать, в соответствии с законодательством РФ, на получение удостоверения Общественного экологического инспектора. Для получения удостоверения необходимо будет сдать экзамен комиссии из сотрудников Росприроднадзора. Удостоверение действительно на один год, затем его можно продлевать.

Желающие принять участие в проекте ОНФ могут пройти регистрацию до 13 сентября 2018 года. Контактный номер регионального отделения ОНФ в Иркутской области +7(3952)43-68-67. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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