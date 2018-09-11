|Общество
|12.09.2018
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Иркутян зовут в «Школу общественных инспекторов ОНФ»
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Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Общероссийский Народный Фронт приступает к реализации проекта «Школа общественных инспекторов ОНФ». Об этом сообщает иркутского региональное отделение организации.
Проект подразумевает под собой проведение бесплатных семинаров (вебинаров), направленных на формирование у активных граждан правильного и эффективного использования института общественных экологических инспекторов, закреплённого благодаря Центру общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
Целью проекта является привлечение активных жителей к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных экологических инспекторов. Участники будут обучаться основам государственного управления в сфере экологии, им будет разъяснены правила осуществления общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти, в том числе, с правоохранительными органами. Занятия проводят эксперты ОНФ, депутаты ГД, сотрудники Росприроднадзора.
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