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12.09.2018

Иркутян зовут в «Школу общественных инспекторов ОНФ»

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Общероссийский Народный Фронт приступает к реализации проекта «Школа общественных инспекторов ОНФ». Об этом сообщает иркутского региональное отделение организации.

Проект подразумевает под собой проведение бесплатных семинаров (вебинаров), направленных на формирование у активных граждан правильного и эффективного использования института общественных экологических инспекторов, закреплённого благодаря Центру общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Целью проекта является привлечение активных жителей к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных экологических инспекторов. Участники будут обучаться основам государственного управления в сфере экологии, им будет разъяснены правила осуществления общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти, в том числе, с правоохранительными органами. Занятия проводят эксперты ОНФ, депутаты ГД, сотрудники Росприроднадзора.

ПОДРОБНОСТИ:

  • Период проведения занятий – с 21 сентября по 2 ноября 2018 года. Занятия проводятся по пятницам с 10:00 до 12:00 (по московскому времени). Проведение семинаров (вебинаров) состоится на базе Центрального исполкома ОНФ с подключением региональных отделений ОНФ посредствам видеоконференцсвязи.
  • По результатам обучения, учащиеся могут претендовать, в соответствии с законодательством РФ, на получение удостоверения Общественного экологического инспектора. Для получения удостоверения необходимо будет сдать экзамен комиссии из сотрудников Росприроднадзора. Удостоверение действительно на один год, затем его можно продлевать.
  • Желающие принять участие в проекте ОНФ могут пройти регистрацию до 13 сентября 2018 года. Контактный номер регионального отделения ОНФ в Иркутской области +7(3952)43-68-67.

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