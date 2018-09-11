Иркутянам 12 сентября расскажут о 315-ой годовщине основания Санкт-Петербурга

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 12 сентября состоится встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири», приуроченная к 315-ой годовщине основания Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба музея.

На этот раз она будет посвящена 300-летию начала первой сибирской научной экспедиции Даниила Готлиба Мессершмидта (1719-1727), результатом которой стали первые системные описания Западной и Восточной Сибири.

Как писал позднее Владимир Вернадский, Мессершмидт, будучи по основной специальности врачом, был обязан ехать в Сибирь для занятий ее географией, «натуральной историей», медициной, лекарственными растениями, заразными болезнями, памятниками, древностями, описанием народов и «вообще всем достопримечательным».

Позднее Медицинской канцелярией Мессершмидту было дано указание описывать животный и минеральный миры, собирать рукописи, изучать археологические памятники и языки Сибири. За это он получал 500 рублей в год.

Разносторонние обязанности, взятые им на себя, не были результатом легкомысленного отношения к своим силам. Мессершмидт был человек огромной работоспособности – это видно по тому, что ему удалось сделать. Он делал чучела, рисовал птиц и растения, вел метеорологические наблюдения, определял географические координаты.

Посетителей вновь ждет встреча с редкими материалами о сибирских исследованиях из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 17:30. Вход свободный.