ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
12.09.2018

Иркутянам 12 сентября расскажут о 315-ой годовщине основания Санкт-Петербурга

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 12 сентября состоится встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири», приуроченная к 315-ой годовщине основания Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба музея.

На этот раз она будет посвящена 300-летию начала первой сибирской научной экспедиции Даниила Готлиба Мессершмидта (1719-1727), результатом которой стали первые системные описания Западной и Восточной Сибири.

Как писал позднее Владимир Вернадский, Мессершмидт, будучи по основной специальности врачом, был обязан ехать в Сибирь для занятий ее географией, «натуральной историей», медициной, лекарственными растениями, заразными болезнями, памятниками, древностями, описанием народов и «вообще всем достопримечательным».

Позднее Медицинской канцелярией Мессершмидту было дано указание описывать животный и минеральный миры, собирать рукописи, изучать археологические памятники и языки Сибири. За это он получал 500 рублей в год.

Разносторонние обязанности, взятые им на себя, не были результатом легкомысленного отношения к своим силам. Мессершмидт был человек огромной работоспособности – это видно по тому, что ему удалось сделать. Он делал чучела, рисовал птиц и растения, вел метеорологические наблюдения, определял географические координаты.

Посетителей вновь ждет встреча с редкими материалами о сибирских исследованиях из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея.

КООРДИНАТЫ:

  • Начало в 17:30. Вход свободный.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске