|Общество
|21.04.2018
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Иркутянам 21 и 22 апреля покажут бобтейлов, девон-рексов и скоттиш-фолдов
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Иркутск, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея совместно с клубом «СейМур» 21 и 22 апреля проведут выставку породистых котят. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Посетители увидят котят редких и традиционных пород, в том числе курильских бобтейлов, девон-рексов, уральских рексов, мейн-кунов, скоттиш-фолдов, а также котят ориентальной и британской пород.
Посетители смогут получить консультации по выращиванию породистых животных и уходу за ними.
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