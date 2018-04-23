Иркутянам 21 и 22 апреля покажут бобтейлов, девон-рексов и скоттиш-фолдов

Иркутск, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея совместно с клубом «СейМур» 21 и 22 апреля проведут выставку породистых котят. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Посетители увидят котят редких и традиционных пород, в том числе курильских бобтейлов, девон-рексов, уральских рексов, мейн-кунов, скоттиш-фолдов, а также котят ориентальной и британской пород.

Посетители смогут получить консультации по выращиванию породистых животных и уходу за ними.

КООРДИНАТЫ:

Выставка работает с 12.00 до 17.00.

Цена билетов – от 50 до 150 рублей.

Адрес: улица Карла Маркса, 11, телефон: 8(3952)34-28-32.